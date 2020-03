Rund 2000 Besucher haben beim Your-Stage-Festival in der Hofer Freiheitshalle am Samstag gerockt, getanzt und gefeiert. Dort gab es auch das Finale vom Wettbewerb Rock in Oberfranken. Das Publikum hat entschieden: Oberfrankens Band des Jahres kommt aus Coburg. Pantsdown sicherten sich neben dem Titel außerdem 2.000 Euro Preisgeld und ein professionelles Coaching. Die Hofer Band Bauschaum kam auf den zweiten Platz.