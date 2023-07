Rock in Oberfranken: Regionaler Vorentscheid am Schiller-Quartier in Hof

Rock in Oberfranken: Mit diesem Wettbewerb sucht der Bezirk Oberfranken die Band des Jahres. Dazu finden in ganz Oberfranken vier Vorentscheide statt. Für die Region Hof/Wunsiedel findet heute um 19 Uhr der Vorentscheid am Schiller-Quartier statt – im Rahmen des Festivals „Bühne Raus“. Vier Bands treten an. Die Jury kürt den Gewinner des Vorentscheids. Die Gewinnerband bekommt 1.000 Euro Tourgage, darf bei der Clubtour im Herbst mitspielen und hat die Chance auf den Titel Oberfrankens Band des Jahres im Hauptwettbewerb.

Folgende Bands zeigen in Hof, was sie können:

Kate in the Call Box (Grunge, Hof)

Die während der Corona Pandemie gegründete Band, formt ihren Klang aus kreischenden Gitarrensounds, verspielten Bass Melodien, treibenden Drum Beats und gefühlvollen Texten, die mal lieblich, mal mit energiegeladenen Schreien rüber gebracht werden. Ehrliche Musik ganz ohne Glitzer und Glamour. Dafür stehen Kate in the Call Box.

Farewell Farewell (Emo/Punk/Hardcore, Hof)

Farewell Farewell wurde 2021 gegründet. Alle Mitglieder haben bereits mit verschiedensten Bands und Musikrichtungen die Bühne der Republik bespielt und haben es sich nun zum Ziel gemacht, das Publikum mit einer gewaltigen und zugleich melodischen Mischung aus Emo, Punk und Hardcore zu überraschen.

So Kind (Indie Noise Rock, Hof)

Die vierköpfige Band aus Hof spielt Lieder aus dem Genre Indie Rock. Vertrackte Melodien treffen auf Groove und Elektrospielereien. Hören konnte man die Band unter anderem schon beim Altstadtfest in Kulmbach.

Nocturne (Indie Rock/Punk, Hof)

Die junge Band Nocturne spielt selbstgeschriebene Songs im Stil von Indie Rock und Punk. Sie haben schon auf dem Your Stage Festival 2023, im Haus der Musik und auf der Kult Nacht in Wunsiedel gespielt.