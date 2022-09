Die Rock in Oberfranken Clubtour 2022 ist am vergangenen Wochenende im Zentrum Bayreuth zu Ende gegangen. Oberfrankens Band des Jahres kommt dieses Mal aus Hof. Maximilian Adler & The Splider Phaser Naked Band konnte sich gegen die drei Kontrahenten durchsetzen. Die Band darf sich neben dem Titel auch über 1.000 Euro Tourgage freuen. Die sechsköpfige Band konnte sich zum Schluss mit 22 Stimmen Vorsprung durchsetzen.

