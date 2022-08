Rock in Oberfranken: Clubtour macht auch Halt in Hof

Für Bands in Oberfranken ist es die Möglichkeit eine große Bühne zu bekommen: Der Wettbewerb „Rock in Oberfranken“. Seit mittlerweile 20 Jahren unterstützt der Bezirk Oberfranken mit der Ausrichtung der Clubtour oberfränkische Newcomer. Pandemiebedingt ohne Vorentscheide hat die Jury in diesem Jahr fünf Bands ausgewählt, die zusammen auf „R.I.O.-Clubtour“ gehen. Dabei machen die Musiker am 16. September auch Halt im Gasthaus „Zur Linde“ in Hof. Mit dabei sind auch Maximilian Adler und THE SPLIDER PHASER NAKED BAND aus dem Hofer Land. Während der Tour können die Besucher für ihre Favoriten abstimmen. Am Ende wird Oberfrankens Band des Jahres gekürt. Sie bekommt Coachings, Auftrittsvermittlungen und ein Preisgeld in Höhe von 1 000 Euro.

Termine der Clubtour 2022:

Fr, 09.09. Kronach, Struwwelpeter (20 Uhr)

Sa, 10.09. Coburg, Domino (20 Uhr)

Do, 15.09. Bamberg, Live Club (19 Uhr)

Fr, 16.09. Hof, Zur Linde (20 Uhr)

Sa, 17.09. Bayreuth, Das Zentrum (20 Uhr)