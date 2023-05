Eine Konzerttour quer durch die oberfränkischen Clubs. Das stellt der Bezirk Oberfranken in Aussicht. Rock in Oberfranken heißt das Projekt. Auch dieses Jahr können sich lokale Bands für die vier regionalen Vorentscheide bis zum 5. Juni bewerben. In Hof findet der Vorentscheid am 20. Juli beim „Bühne Raus“-Open Air am Schiller Quartier statt.