„Rock for Ukraine“: Unterstützer für Benefiz-Open Air gesucht

Seit mittlerweile mehr als vier Monaten herrscht Krieg in der Ukraine. Die Anteilnahme und Hilfsbereitschaft in der Region mit den Betroffenen ist weiterhin groß. Um Spenden für die Opfer des Krieges zu sammeln, will ein fünf-köpfiges Team aus Musikern und Musikbegeisterten aus Schwarzenbach an der Saale, gemeinsam mit dem Team „Ukrainehilfe.Schwarzenbach“ ein Benefiz- Open Air Konzert veranstalten. Vier Bands aus Hof, Schwarzenbach an der Saale und sogar Serbien haben bereits zugesagt. Auch bereits hier lebende ukrainische Familien sind in die Planungen eingebunden. Das Team braucht aber auch weiter Unterstützung, um das Benefiz-Open Air durchführen zu können. Wenn ihr mit anpacken möchtet, meldet euch doch gern bei uns und wir vermitteln. Das Konzert soll am 23. Juli auf dem Gelände der RKV Solidarität Schwarzenbach an der Saale stattfinden.