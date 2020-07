RKI-Studie entkräftet Starkbierfest-These: Auch Anzeige verläuft im Sand

Über 100 Corona-Tote hat der Landkreis Tirschenreuth bis heute zu beklagen. Er gehörte zu den absoluten Hotspots des Virus in Deutschland. Den Grund dafür haben Viele in einem Starkbierfest Anfang März in Mitterteich gesehen – eine These, die eine aktuelle Studie des Robert-Koch-Instituts mittlerweile entkräftet hat. Doch Ende März war es eine verbreitete Theorie, die schließlich eine anonyme Person sogar zu einer Anzeige gegen die Veranstalter des Festes bewegt hatte. Der Vorwurf: Schwere Körperverletzung. Wie die Staatsanwaltschaft Weiden aber auf Nachfrage von Radio Euroherz mitteilt, hat sie die Anzeige nach umfassender Prüfung bereits vor Wochen abgelehnt. Sie habe keinen Hinweis auf einen Straftatbestand finden können.