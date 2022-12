RKI: Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an

RKI: Corona-Neuinfektionen und Inzidenz steigen an

24.687 positive PCR-Tests sind innerhalb von 24 Stunden in Deutschland gemeldet worden. Doch die Zahlen liefern nur ein ungenaues Bild. (…)

274 Todesfälle haben die Gesundheitsämter in Deutschland dem Robert Koch-Institut innerhalb eines Tages gemeldet. Zudem: mehr als (…)

Weihnachten wurde in den vergangenen Jahren oft mit Abstand, Maske und in kleiner Runde gefeiert. Corona und die Grippewelle könnten (…)

Städtetag bittet Ärzte um längere Öffnungszeiten

Praxen auch abends, am Wochenende und an Feiertagen offen halten: Der Städtetag appelliert angesichts der dramatischen Lage in Kliniken (…)