RKI Dashboard sorgt für Verwirrung: Inzidenzzahlen schießen in die Höhe

Wer sich heute Morgen auf der Corona Inzidenz Karte des Robert Koch Instituts ein Bild über die aktuellen Werte der Region machen wollte, wird sich sicher verwundert die Augen gerieben haben. In der Euroherz Region hätten sich laut RKI die Zahlen im Vergleich zu gestern zum Teil mehr als verdoppelt. So steht der Landkreis Wunsiedel auf Platz eins der Liste – mit einem Wert von 591. Mit Klick auf den Landkreis zeigt sich in dem rechts daneben stehenden Fenster aber der korrekte Wert. Dieser liegt heute bei 295 und ist damit sogar gesunken. Welcher Fehler hinter den wohl zum Teil falschen Zahlen des Robert-Koch-Instituts steckt, ist noch nicht klar.