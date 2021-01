Risikogebiet Tschechien: Ab heute Testpflicht für Pendler

Neue Woche, neue Corona-Regeln. Und die treffen heute alle, die ihren Arbeitsplatz jenseits der Grenze haben. Tschechien ist seit dem Wochenende Hochrisikogebiet. Für Grenzpendler gilt also eine Testpflicht. Dazu Anke Rieß-Fähnrich vom Landratsamt Wunsiedel:

Im Landkreis Wunsiedel geht das an der Teststelle in Schirnding. Hier hat das Landratsamt Personal und Testkapazitäten aufgestockt. Dennoch kam es bei mehr als 1200 Grenzgängern gestern zu langen Warteschlangen. Andere Teststationen entlang der Grenze hatten nämlich teilweise geschlossen, heißt es vom Landratsamt. Ab heute gibt es noch eine zweite Teststation auf der gegenüberliegenden Straßenseite, mit mehr Parkplätzen und mehr Schnelltests. Trotzdem ist Geduld gefragt.

Hier noch einige wichtige Infos vom Landratsamt Wunsiedel:

Das Testergebnis ist dem Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge, vorrangig per Upload oder auch per Email an corona-einreise@landkreis-wunsiedel.de innerhalb von 24 Stunden nach Einreise, unaufgefordert zu übermitteln.

Den Grenzgängern und Grenzpendlern steht im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge die Corona-Teststelle am Grenzübergang Schirnding (Egerstr. 65, 95706 Schirnding) zur Verfügung.

Sie ist wie folgt erreichbar:

• Montag – Freitag von 6:00 Uhr bis 19:00 Uhr

• Samstag, Sonntag und Feiertag von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Registrierung:

– vorab von zu Hause über folgenden Link: https://covidtestbayern.sampletracker.eu/

– direkt am Testzentrum über QR-Codes

– für Personen ohne Smartphone werden die Daten vor Ort eingegeben

Als Testnachweis ist neben dem PCR-Test auch der Antigen-Schnelltest anerkannt.

Um Sinne eines zügigen und reibungslosen Ablaufs an der Teststelle Schirnding, bitten wir die tschechischen Arbeitnehmer darum, die Arbeitgeberbescheinigung für Grenzgänger griffbereit zu haben. Für Testungen am Grenzübergang Schirnding ist keine vorherige Terminvereinbarung möglich. Es fallen auch weiterhin keine Kosten an.