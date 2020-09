Risiko-Gebiet Tschechische Republik: Kurz über die Grenze und dann in Quarantäne?

Seit gestern ist fast die gesamte Tschechische Republik Corona-Risikogebiet. Nicht eindeutig war bislang für viele, ob sie noch über die Grenze dürfen und was dann für sie gilt. Das Landratsamt in Wunsiedel bezieht sich in seiner Antwort auf Aussagen der entsprechenden Regierungsstellen. Denen zufolge, muss nicht in Quarantäne, wer nur kurz zum Tanken oder Einkaufen über die Grenze gefahren ist und weniger als 48 Stunden in der Tschechischen Republik verbracht hat. Wer dagegen Veranstaltungen oder Feiern im Nachbarland besucht, muss sehr wohl mit einer Quarantäne rechnen. Die Bundespolizei würde entsprechend an der Grenze nachfragen. Für Pendler ändere sich nichts.