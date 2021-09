Der letzte Kampf des Ringer-Teams des ASV Hof am vergangenen Wochenende endete mit einer Niederlage. Bei ihrem ersten Auswärtskampf der Saison heute, will das Team aber punkten. Für die Ringer geht es zum ASV Neumarkt. Ein Team, dass man nicht unterschätzen darf und gegen sie an die Grenzen gehen muss, sagt der Hofer Trainer Fabian Rudert. Der ASV HOF tritt mit der gleichen Mannschaft wie beim Auftaktkampf an.