Für die Bayernliga-Ringer des ASV Hof steht heute die Heimpremiere der neuen Saison an. Die Staffel von Fabian Rudert bekommt es am Abend mit Aufsteiger TV Erlangen zu tun. Man werde den Gegner nicht unterschätzen und das bestmögliche Team auf die Matte schicken, so Rudert. Kampfbeginn in der Jahnhalle ist um 19 Uhr 30.