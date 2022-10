Am dritten Kampftag der Ringer-Bayernliga ist der ASV Hof am Abend auswärts gefordert. Dabei wartet auf die Staffel von Fabian Rudert eine schwere Auswärtshürde. Beim SV Johannis Nürnberg III wollen die Hofer in bestmöglicher Aufstellung auf die Matte und den dritten Sieg im dritten Kampf einfahren. Kampfbeginn ist um 16 Uhr.