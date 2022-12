Ringen: Schaulaufen unter Wettkampfbedingungen für den ASV Hof

Am vergangenen Wochenende hat sich der ASV Hof vorzeitig die Meisterschaft in der Ringer-Bayernliga gesichert. Heute geht es für den designierten Aufsteiger zu Hause gegen den SC 04 Nürnberg. Im letzten Heimkampf der Saison will sich die Staffel von Fabian Rudert mit einem weiteren Erfolg von den eigenen Fans in Richtung Oberliga verabschieden und die Saison sportlich fair zu Ende bringen. Kampfbeginn in der Jahnhalle ist um 19 Uhr 30. Nach der Weihnachtspause wollen die Verantwortlichen des ASV dann mit der Planung für die Oberliga beginnen.