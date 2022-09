Ringen-Bayernliga: ASV Hof will aufsteigen

Ab heute geht es in der Ringer-Bayernliga wieder um Punkte. Nach dem vierten Platz in der letzten Saison will man beim ASV Hof schrittweise zu alten Erfolgen zurückkehren und hat als Saisonziel den Aufstieg in die Oberliga ausgegeben. Das Team um Cheftrainer Fabian Rudert umfasst dieses Jahr 31 Lizenz-Ringer. Gleich zum Auftakt wartet auf den ASV heute ein schwerer Auswärtskampf beim ambitionierten AC Regensburg, dem von Experten ebenfalls gute Aufstiegschancen eingeräumt werden. Heimauftakt für den ASV in der Jahn-Halle ist dann am kommenden Samstag gegen den TV Erlangen.