Ringen: ASV Hof will fünften Sieg in Folge

Der ASV Hof schwebt in der Ringer-Bayernliga nach vier Siegen aus den ersten vier Kämpfen weiter auf einer Welle der Euphorie. Heute muss die Staffel von Fabian Rudert beim Bayernliga-Schlusslicht ASV Neumarkt auf die Matte. Die Oberpfälzer sind zwar Außenseiter, haben aber in dieser Saison beim Auswärtssieg beim Spitzenteam aus Unterdürrbach bereits gezeigt, dass sie auch gegen einen Favoriten bestehen können. Entsprechend konzentriert will der ASV Hof ans Werk gehen, um den fünften Sieg in Folge einzufahren. Kampfbeginn ist um 19 Uhr 30.