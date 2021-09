Auswärts hat es zuletzt prächtig geklappt, jetzt strebt der ASV Hof in der Ringer-Bayernliga auch den ersten Heimsieg der noch jungen Saison an. Die Staffel um Trainer Fabian Rudert bekommt es heute Abend mit dem SV Johannis Nürnberg III zu tun. Auch wenn die Bundesliga-Reserve der Nürnberger ihre beiden Auftaktkämpfe verloren hat, warnen die Verantwortlichen davor, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. Kampfbeginn in der Jahnhalle ist um 19 Uhr 30.