Der ASV Hof wartet in der Ringer-Bayernliga weiter auf den ersten Heimsieg. Gegen die dritte Mannschaft des SV Johannis Nürnberg lieferten die Hofer einen großen Kampf, unterlagen am Ende aber unglücklich mit 15:16. Nach dem dritten Kampftag steht der ASV Hof auf dem fünften Platz. Am kommenden Samstag kämpft man wieder zu Hause – dann sollen gegen den AC Regensburg die Punkte in der Jahnhalle bleiben.