Die Ringer des ASV Hof treffen heute auf „Die Macht aus dem Allgäu“ – so nennen sich die heutigen Gegner in der Ringer Oberliga, der TSV Westendorf. Die Hofer Ringer rechnen sich keine großen Chancen aus, der Gegner gilt als klarer Favorit. Außerdem tritt der ASV ersatzgeschwächt an. Los gehts heute Abend um 19 Uhr 30 in der Windeck-Halle.