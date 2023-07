Rindfleischwurst vom Schiller: Rückruf für Ware von Samstag

Die Hofer Rindfleischwurst ist in unserer Region eine echt Delikatesse. Sollte ihr aber am vergangenen Samstag welche gekauft haben, solltet ihr vorsichtig sein. Es gibt nämlich einen Rückruf für die Rindfleischwurst, die es am Samstag in den Schiller-Filialen in der Ludwigstraße in Hof oder im Marktkauf in der Schleizer Straße zu kaufen gab. Im Rahmen von Eigenkontrollen hat die Metzgerei Schiller Salmonellen nachgewiesen. Der Betrieb hat das betroffene Produkt bereits aus dem Verkehr genommen. Ihr könnt euch den Kaufpreis erstatten lassen.