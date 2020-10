Riesenradbetreiber zieht gegen Stadt Hof vor Gericht

Nachdem das Hofer Volksfest in diesem Jahr dem Corona-Virus zu Opfer fiel – gab es als kleine Entschädigung das Hofer Sommervergnügen. Fressbuden und Fahrgeschäfte wie Autoscooter und Riesenrad waren im gesamten Stadtgebiet verteilt. Sechs Wochen danach ist das Riesenrad wieder aktuell.

Vor dem Verwaltungsgericht in Bayreuth stehen sich ab heute der Betreiber eines Riesenrades und die Stadt Hof gegenüber. Der Schausteller behauptet, die Stadt habe bei der Vergabe des Stellplatzes für das Volksfest 2020 intransparent gehandelt. Das Riesenrad, das im Sommer auf dem Gelände der geplanten Hof-Galerie stand, habe sich erstmals in Hof beworben, so der Kläger. Die Rechtsabteilung der Stadt Hof hält dagegen und argumentiert, bei der Vergabe des Standplatzes alle Richtlinien eingehalten und im Rahmen ihres Ermessensspielraums gehandelt zu haben. Eine kleine Spitze konnte sich die Stadt Hof nicht verkneifen: das zugelassene Riesenrad sei attraktiver gewesen als das des Klägers.