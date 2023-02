«Riesenchance» bei Hertha: FC Augsburg will sich absetzen

Der FC Augsburg will im Kampf um den Klassenerhalt einen ganz großen Schritt machen. «Wir haben eine Riesenchance, uns abzusetzen», sagte Trainer Enrico Maaßen vor dem Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr) beim Tabellenvorletzten Hertha BSC. Die Augsburger haben sieben Punkte Vorsprung auf die Berliner. Nach vielen Rückschlägen in der Fremde will der FCA auch auswärts wieder punkten. Dafür hat Maaßen die Abläufe vor diesem Wochenende geändert.

Für die Augsburger könnte es ein Wiedersehen mit Stürmer Florian Niederlechner geben. Der 32-Jährige war erst vor wenigen Wochen in die Hauptstadt gewechselt und zählte dort zuletzt zum Stammpersonal.

Der FC Bayern München empfängt erst am Sonntag (17.30 Uhr) im Bundesliga-Topspiel zum Abschluss des 22. Spieltags den punktgleichen 1. FC Union Berlin.