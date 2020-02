Riesen-Schneemann: Jakob entsteht in Bischofsgrün

Es ist der wohl größte Schneemann der Region. Jakob heißt er, der ab heute wieder auf dem Marktplatz in Bischofsgrün entsteht.

Kein Schnee, kein Problem: Mit Lastwagen hat die Gemeinde Bischofsgrün Unmengen an Schnee rangekarrt, um heute einen riesigen Schneemann bauen zu können. Zehn ehrenamtliche Helfer sind dafür im Einsatz. Im vergangenen Jahr hatte er eine Höhe von 10 Metern 24 erreicht. Das klappt heuer vermutlich nicht, aber mit sieben bis neun Metern, rechnet Wilhelm Zapf von der Touristinfo Bischofsgrün schon. Jakob hat seit 35 Jahren Tradition. Dafür bunkert die Gemeinde jedes Jahr Schnee am Schneeberg. Bis zum Schneemannfest am Rosenmontag muss Jakob auf jeden Fall durchhalten. Zur Not will Bischofsgrün am Sonntag noch mal nachbessern.

Bild: Jakob 2019