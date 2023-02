Riesen-Schneemann Jakob: Baubeginn in Bischofsgrün

Er gehört an Fasching mittlerweile einfach zu. Der Riesen-Schneemann Jakob, der traditionell in der Faschingszeit in Bischofsgrün entsteht. Heute geht es wieder los mit dem Bau. Dafür werden tonnenweise Schnee angekarrt und daraus ein mehr als zehn Meter großer Schneemann gebaut. Zu dem Spektakel werden wieder zahlreiche Schaulustige auf dem Marktplatz in Bischofsgrün erwartet. Seit 1985 wird der Jakob jedes Jahr gebaut. Mittlerweile ist es zur Tradition für die Faschingszeit geworden. Im vergangenen Jahr hat der Schneemann eine Größe von 10,80 Meter erreicht.