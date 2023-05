Richtig Trinken: Hitzeaktionsplan im Landkreis Wunsiedel gestartet

Wenn’s im Sommer wieder heiß wird, ist viel trinken besonders wichtig. Ansonsten kann es zu Kopfschmerzen, Schwindel und Kreislaufproblemen kommen. Die Gesundheitsregion Plus und die AOK starten deswegen die Aktion Hitzeaktionsplan im Landkreis Wunsiedel. Dazu besuchen sie in den kommenden Wochen die Grundschulen im Landkreis. Die Viertklässler bekommen dann Tipps zum richtigen Trinken und als kleines Geschenk eine Trinkflasche. Den Auftakt hat jetzt die Jean-Paul-Grundschule in Wunsiedel gemacht. Die Kids haben dabei auch noch ein Rezeptheft mit zuckerfreien Getränken bekommen. Die Rezepte findet ihr hier:

