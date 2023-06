Für 14 Millionen Euro baut die Firma GEALAN an ihrem Standort in Tanna ein neues, vollautomatisiertes Hochregallager. Vor etwas über einem Jahr ist dort der Spatenstich erfolgt. Heute feiert das Unternehmen mit Hauptsitz in Oberkotzau das Richtfest. Das bedeutet, der Rohbau steht und auch die Fassade wird in Kürze geschlossen sein.

…so Geschäftsführer Tino Albert. Bei einem Termin am Vormittag will das Unternehmen über den Baufortschritt informieren.