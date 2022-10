Richtfest in Marktredwitz: Arbeiten auf dem Benker-Areal schreiten voran

Wohnraum ist begehrt – auch hier in der Region suchen viele Familien nach einem geeigneten Ort zum Leben. In Marktredwitz entstehen dafür insgesamt 47 Eigentumswohnungen auf dem Benker-Areal direkt am Auenpark. Auch eine Tiefgarage und eine Gastronomieeinheit werden hier gebaut. Nun hat das Richtfest für das Mehrfamilienhaus auf dem Gelände sattgefunden. Damit ist geleichzeitig die nächste Bauphase eingeläutet worden. Wie die Stadt nun mitteilt, hat der Innenausbau in zwei Gebäudekomplexen auf dem Benker-Areal bereits begonnen und schreitet gut voran. In den kommenden Tagen werden in zwei weiteren Gebäude die Fenster und Türen verbaut, heißt es. Sobald die Temperaturen wieder milder werden, will die Stadt auch mit den Landschaftsbauarbeiten im Innenhof der Wohnanlage beginnen. Im Dezember des kommenden Jahres sollen die Bauarbeiten auf dem Gelände komplett abgeschlossen sein.