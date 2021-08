Richtfest gefeiert: Reichenbach bekommt neue Rettungswache

Im Notfall muss es schnell gehen. Je schneller die Einsatzkräfte am Einsatzort sind, desto besser. Deshalb ist es besonders wichtig, dass die Rettungswache besonders zentral liegt. Reichenbach bekommt Anfang des kommenden Jahres eine neue in Heinsdorfergrund für fünf Einsatzfahrzeuge – auch für Rodewisch und Falkenstein ist sie zuständig, die Nähe zur A72 und B94 sorgt für eine optimale Erreichbarkeit.

Jetzt hat es das Richtfest für die neue Rettungswache gegeben. Der Neubau ist nötig, weil das Personal und die Fahrzeuge in den vergangenen Jahren angestiegen sind. Eine Erweiterung an der bestehenden Wache am Paracelsus Klinikum war dagegen nicht möglich. Etwa fünf Millionen Euro kostet die neue Wache.