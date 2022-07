Richtfest an der Hochschule Hof: Neues Zentrum für Wasser- und Energiemanagement

Aktuell leiden viele Wälder in ganz Bayern darunter, dass es in den vergangenen Wochen zu wenig geregnet hat. Der Wassermangel ist auch in der Euroherz-Region ein wichtiges Thema. Für rund 22,6 Millionen Euro entsteht auf dem Campus der Hochschule Hof ein neues Forschungszentrum für Wasser- und Energiemanagement. Rainer Krauß, Pressesprecher der Hochschule Hof:

Um 9 Uhr 30 wird heute das Richtfest für das neue Forschungszentrum gefeiert. Dazu wird unter anderem auch der Bayerische Wissenschaftsminister Markus Blume erwartet.