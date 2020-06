Richtfest: Am Margarethenkindergarten in Marktredwitzer Ortsteil Brand

Gerade in Zeiten von Corona wird deutlich, wie wichtig die Kinderbetreuung ist. Das hat heute (DO) auch der Marktredwitzer Oberbürgermeister Oliver Weigel beim Richtfest des Margarethenkindergartens im Ortsteil Brand betont. Dort entsteht Platz für 100 Kinder, die in verschiedenen Räumen betreut werden können. Diese sind für die verschiedenen Altersgruppen ausgelegt. Die Krippenkinder etwa bekommen viel Raum für Bewegung und zum Kuscheln, die Kindergartenkinder können sich in speziellen Räumen wie einem Atelier, einem Forscherbereich oder einem Werkraum austoben. Auch die Hortkinder sollen in der Einrichtung ein Hausaufgabenzimmer und unter anderem einen Gartenbereich mit Bolzplatz. Auch das Personal bekommt eigene Räume. Kostenpunkt des neuen Kindergartens: Rund 3,4 Millionen Euro. Die Summe fördern aber der Freistaat Bayern, die Stadt Marktredwitz selbst und die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern und die Kirchgemeinde in Brand.