Richter ordnet Überwachung von Trump-Unternehmen an

Vor vier Jahren tötete ein damals 19-Jähriger 14 Jugendliche und drei Erwachsene an einer Schule in Parkland. Die Staatsanwaltschaft (…)

Zu Unrecht in Haft – Mann nach 38 Jahren entlassen

Trump-Verleumdungsstreit: Berufungsgericht setzt Anhörung an

In den 90er Jahren soll Donald Trump die Autorin E. Jean Carroll in einem Kaufhaus vergewaltigt haben. Er streitet das ab. Sie will (…)