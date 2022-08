Richard-Wagner Festspiele: Steinmeier kommt nach Bayreuth

Hoher Besuch für die Bayreuther Richard-Wagner Festspiele: Morgen wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Bayreuth besuchen. Für die Stadt ist Steinmeiers Zusage ein besonderes Zeichen der Wertschätzung, so Oberbürgermeister Thomas Ebersberger. Steinmeier knüpft mit seinem Besuch an eine lange Tradition deutscher Bundespräsidenten als Besucher der Bayreuther Festspiele an. Zuletzt war Joachim Gauck im Jahr 2013 als amtierender Bundespräsident am Grünen Hügel zu Gast.