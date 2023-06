Rice lässt Zukunft nach Conference-League-Sieg offen

Der unter anderem mit dem FC Bayern München in Verbindung gebrachte West-Ham-United-Profi Declan Rice hat seine Zukunft nach dem Sieg in der Conference League offen gelassen. «Es gibt im Moment viele Spekulationen über meine Zukunft. Es gibt Interesse von anderen Clubs, aber im Endeffekt habe ich noch zwei Jahre übrig bei West Ham», sagte Rice bei BT Sports nach dem 2:1 gegen AC Florenz am Mittwochabend. «Ich liebe diesen Club und ich liebe es, für diesen Club zu spielen.»

Der Teamkollege von Nationalspieler Thilo Kehrer soll beim deutschen Rekordmeister ganz oben auf der Liste stehen, auch ein Treffen mit Trainer Thomas Tuchel soll es schon gegeben haben. Auch der FC Arsenal soll stark interessiert sein an dem defensiven Mittelfeldspieler, der wohl mehr als 100 Millionen Euro Ablöse kosten dürfte.

«Es gibt noch nichts. Meine Konzentration liegt derzeit darauf, für West Ham zu spielen. Ich bin Kapitän des Clubs und ich kann gar nicht hoch genug über diesen Ort sprechen. Lasst uns einfach sehen, was passiert», sagte Rice.

Für die Hammers beendete der Sieg am Mittwoch ein 58 Jahre langes Warten auf einen internationalen Titel. Damit sicherte sich West Ham nach einer bislang enttäuschenden Saison mit Abstiegsängsten auch einen Startplatz für die kommende Europa League.