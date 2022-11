Rezepte gefälscht: Junger Wunsiedler in U-Haft

Eine Reihe von Medikamenten gibts in der Apotheke nur gegen Vorlage eines Rezepts vom Arzt. Dazu müsste man aber erstmal zum Arzt gehen und sich behandeln lassen.

Ein junger Mann aus Wunsiedel wollte das umgehen. Er hat sich seine Rezepte einfach selbst gemacht und sich damit verschreibungspflichtige Medikamente besorgt. Dafür hat er von Ende September bis Anfang November Apotheken in Wunsiedel und Pressath aufgesucht und dort die gefälschten Rezepte vorgelegt. Jetzt ist der Schwindel aufgeflogen, der 20-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Die Arzneimittel soll er als Drogenersatzmittel missbraucht haben, schreiben oberfränkische Polizei und Staatsanwaltschaft Hof.