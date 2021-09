Revolution Train: Anti-Drogen-Zug in Schleiz

Alkohol, Marihuana, Chrystal Meth – Drogenmissbrauch ist nach wie vor ein weit verbreitetes Problem. Um Kinder und Jugendliche auf die Gefahren und Auswirkungen von Drogen aufmerksam zu machen, ist der Anti-Drogen-Zug „Revolution Train“ auch heuer wieder unterwegs. Der Zug steht ab heute (MI) bis Freitag am Bahnhof in Schleiz. Schüler der neunten und zehnten Klassen aus dem Saale Orla Kreis werden den Revolution Train jeweils am Vormittag besuchen. Für alle anderen Interessierten gibt es am Nachmittag die Möglichkeit, Führungen im Zug zu buchen. Dabei gilt die 3G-Regelung. Anmelden könnt ihr euch telefonisch oder über Facebook.

Tel: 03663 488 963

Facebook: Courage gegen Drogen

Tests sind auch vor Ort möglich, gegen einen kleinen Obolus von 4 Euro