Reuter geht von Heimspiel gegen Mainz am Samstag aus

Der FC Augsburg rechnet trotz des Corona-Ausbruchs beim FSV Mainz 05 mit einer planmäßigen Austragung seines Bundesliga-Heimspiels an diesem Wochenende. «Wir sind heute Mittag erstmalig informiert worden, dass Mainz 05 einen Antrag auf Spielverlegung bei der DFL eingereicht hat. Nach unserem derzeitigen Informations- und Kenntnisstand wird das Spiel am Samstag ausgetragen», sagte Geschäftsführer Stefan Reuter am Mittwoch. «Da uns auch die DFL mitgeteilt hat, dass die Spielordnung das entscheidende Kriterium ist, gehen wir davon aus, dass die Partie auch gemäß der Statuten am Samstag stattfinden wird.»

Der Fußball-Bundesligist aus Augsburg hat der Deutschen Fußball Liga (DFL) sogar angeboten, das für Samstag (15.30 Uhr/Sky) angesetzte Heimspiel sonst auch tags darauf austragen zu können.

Der FSV hatte zuvor bei der DFL die Verschiebung der Partie beantragt. «Mainz 05 steht zu diesem Spiel nicht die notwendige Anzahl an einsatzfähigen und spielberechtigten Spielern zur Verfügung», teilte der Verein mit. Bei den Rheinhessen war bereits die Begegnung gegen Borussia Dortmund vom vergangenen Sonntag verlegt worden.

Bei den Mainzern sind den Angaben zufolge 14 Spieler in häuslicher Quarantäne, darunter die drei Torhüter Robin Zentner, Finn Dahmen und Lasse Riess. Die vorgeschriebene Quarantänezeit läuft bei einer Reihe von Spielern einen Tag vor dem Augsburg-Spiel aber wieder ab.

Einem Antrag auf Verlegung kann nach der DFL-Spielordnung stattgegeben werden, wenn weniger als 16 Spieler zur Verfügung stehen. Darunter müssen mindestens neun Lizenzspieler und unter ihnen ein Torhüter sein. Verletzte oder gesperrte Akteure zählen als zur Verfügung stehend und nicht zu den Ausfällen.