Rettungswagen bei Unfall umgekippt: Zwei Schwerverletzte

Friedberg (dpa/lby) – Ein Rettungswagen ist nahe Augsburg bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf die Seite gekippt. Eine Notärztin und ein Patient wurden dabei schwer verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Rettungswagen war am Montag von Augsburg zum Krankenhaus in Friedberg unterwegs, in das ein 64-Jähriger verlegt werden sollte. Als der Fahrer mit Blaulicht und Martinshorn über eine rote Ampel auf eine Kreuzung fuhr, stieß er mit einem Auto zusammen.

Dessen 62 Jahre alter Fahrer hatte nach Polizeiangaben den Rettungswagen übersehen und war ungebremst in diesen gefahren. Er und die drei Rettungssanitäter wurden dabei leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher ergab rund 0,4 Promille. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher.

