Rettungsschwimmer in Reumtengrün: Es braucht Lösungen für Freibäder

Immer weniger Kinder können sicher schwimmen. Das führt oft zu schlimmen Badeunfällen. Es gibt aber noch ein weiteres Problem. Es fehlen Rettungsschwimmer. So war es auch im Freibad Reumtengrün im Vogtland. Dort wurden neben Studenten vor allem Rettungsschwimmer in Rente herangezogen. Ein Senior ist aber an einer Disziplin gescheitert. Das heißt, das Freibad durfte ihn nicht mehr einsetzen. Die CDU-Bundestagsabgeordnete Yvonne Magwas konnte mit der Deutschen Gesellschaft für Badewesen aber eine Lösung finden, sodass der Senior doch weitermachen durfte. Er musste die Rettungsfähigkeit ablegen und kleinere Auflagen erfüllen. Für Freizeitbäder seien Anpassungen der Anforderungen laut Yvonne Magwas vertretbar. So eine Lösung wäre möglicherweise auch auf andere Bäder übertragbar.