Rettungshundestaffel Hof: Spende für Mensch und Tier

Es kommt nicht selten vor, dass Menschen in der Region als vermisst gemeldet werden. Viele von ihnen brauchen möglicherweise auch Medikamente und müssen schnell gefunden werden. Für Menschen ist es mit dem bloßen Auge oft schwierig, Personen zu orten. In solchen Fällen kommen Rettungshunde mit ihrer feinen Spürnase zum Einsatz. Die Rettungshundestaffel Hof arbeitet ehrenamtlich und ist deshalb auf Spenden angewiesen. Eine Spende in Höhe von 1000 Euro hat sie nun von der Firma Bühn Netzinfo erhalten. Sie fließt direkt in den erforderlichen Aus- und Umbau des neuen Staffelautos. Die Hunde sind bei der Spendenübergabe aber auch nicht leer ausgegangen. Sie haben Kekse bekommen.