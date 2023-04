Ein Rettungshubschrauber ist am späten Freitagabend nach einem Zusammenprall mit einer Taube in Bidingen (Landkreis Ostallgäu) notgelandet. Wie ein Polizeisprecher am Samstagmorgen sagte, hatte der Vogel die Cockpit-Scheibe des Helis durchschlagen. Der mit vier Menschen – darunter einem Patienten – besetzte Hubschrauber war demnach im Einsatz und auf dem Weg von einer Klinik in Augsburg zurück zu seinem Standort in Österreich.