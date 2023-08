Auf der B92 in Richtung Greitz ist es am Nachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Bei Plauen ist ein Auto frontal gegen eine Baum gekracht. Das meldet das Nachrichtenportal News5. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort im Einsatz. Der Autofahrer ist aber noch an der Unfallstelle verstorben. Wie es zu dem Zusammenprall kam, ist laut News5 noch nicht klar. Die Straße zwar zwischenzeitlig vollgesperrt. Mittlerweile ist die B92 zum Teil wieder geöffnet.