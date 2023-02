Rettungshubschrauber im Einsatz: schwerer Unfall auf der A93 bei Rehau

Einige Grundstückeigentümer in den Landkreisen Hof und Wunsiedel dürften bald Post von TenneT im Briefkasten haben. Der Netzbetreiber (…)

Die Stromtrasse SuedOstLink soll ab 2027 zehn Millionen Haushalte in Bayern mit Strom aus Nord- und Ostdeutschland versorgen. Der (…)

Ausblick 2023: Landkreis Hof will den Landbus noch weiter ausweiten

Auf der A9 zwischen Hof und Münchberg geht seit dem Wintereinbruch am Morgen so gut wie nichts mehr. Ein LKW aus Rumänien kam ins (…)

Unfall in Weißdorf: Autofahrer stürzt wegen Straßenglätte in Teich

An diesem Vormittag ist es auf den Straßen in der Region teilweise noch spiegelglatt. Die Straßenglätte wurden am Morgen auch einem (…)