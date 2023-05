Auf der A93 bei Selb hat es am Nachmittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Wie die Polizei jetzt mitteilt ist ein Autofahrer (…)

Verkehrskontrolle in Waldsassen: Polizei stellt Tabletten, Waffen und Crystal sicher

Vergangenes Jahr sind in der Oberpfalz 41 Menschen bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ein Grund für Unfälle ist oftmals (…)

Oberpfälzer Polizei: Handy weg am Steuer!

Wegen der Pandemie haben in den vergangenen Jahren viele Menschen auf große Reisen verzichtet. Mittlerweile ist der Tourismus in (…)

Tourismus in Oberfranken: Positive Bilanz für erstes Quartal 2023

Wohnungsbau in der Region: Landkreis Hof liegt vorne, Stadt Hof hinten

Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum ist ein großes Problem. In Bayern hat es im vergangenen Jahr aber gar nicht mal so schlecht (…)