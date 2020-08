Am Nachmittag hat die Bergwacht Weißenstadt zu einem Rettungseinsatz ausrücken müssen. Im Schneeberggebiet am Gefälle unterhalb des Kalten Buches ist ein 68 Jahre alter Urlauber aus Suhl mit seinem E-Bike gestürzt. Er hatte sich schwere Verletzungen an der Halswirbelsäule zugezogen, schreibt die Bergwacht. Die Einsatzkräfte fuhren ihn zu einer Waldwiese in der Nähe. Dort konnte ein Rettungshubschrauber landen und den Verletzten ins Krankenhaus fliegen.