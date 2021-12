Rettung im Fichtelgebirge: Bergwacht Wunsiedel muss Rodler helfen

Der viele Schnee macht es auch der Bergwacht bei Rettungsaktionen im Fichtelgebirge nicht leicht. So hat sich am Freitagabend ein Rodler im Kösseinegebiet am Oberschenkel schwer verletzt. Die Bergwacht Wunsiedel musste erst Ketten aufziehen, um zu ihm zu gelangen. Ersthelfer konnten den Rodler aber gut versorgen, heißt es auf der Facebookseite der Bergwacht.

Am Samstagabend war eine weitere Person im Luisenburg Gebiet gestürzt und hatte sich am Knie verletzt. Die Bergwacht brachte den Verletzten zum Parkplatz an der Luisenburg, wo der Rettungsdienst ihn abholen konnte.