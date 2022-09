Rettung für Ontec: Chinesischer Konzern übernimmt Maschinenbauer

Erst die Pandemie, ein Cyberangriff auf das IT-System und dann der Krieg Russlands gegen die Ukraine: Das Maschinenbau-Unternehmen ONTEC in Naila musste im April Insolvenz anmelden, war also zahlungsunfähig. Die Mitarbeiter mussten seitdem um ihre Jobs bangen.

Vom Insolvenzverwalter kam jetzt die erlösende Nachricht: Ein Konzern aus China (Wuxi Lead Intelligent Equipent Co., Ltd.) übernimmt ONTEC. Beziehungsweise dessen deutsches Tochterunternehmen Lead Intelligent Equipment aus Nürnberg. LEAD gilt als Technologieführer für erneuerbare Energien und stellt Maschinen für die Produktion von Hochleistungsakkus her. In Naila soll somit künftig Produktionsequipment für Batterien gefertigt werden. Offenbar sollen alle 120 Arbeitsplätze erhalten bleiben.