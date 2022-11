„Rettet den Landarzt“: Tirschenreuther Hausarztschmiede für 1A-Award nominiert

Münchberg bekommt nach Jahren endlich wieder eine Kinderärztin. Und auch Hausärzte sind im ländlichen Raum oft Mangelware oder gehen in absehbarer Zeit in den Ruhestand. Um mehr junge Menschen für den Beruf zu begeistern, gibt es im Landkreis Tirschenreuth die Innovative Hausarztschmiede. Die Initiative unterstützt zum Beispiel Abiturienten bei der Suche nach einem Studienplatz. Außerdem bietet sie Weiterbildungen für Hausärzte im Landkreis an. Für ihren Einsatz ist die Hausarztschmiede jetzt für den 1A-Award nominiert. Damit zeichnen der Deutsche Apotheker Verlag und der Verlag Medical Tribune Projekte aus, die zur Verbesserung in der medizinischen Versorgung in Deutschland beitragen. Die Nominierung für den Award würde zeigen, dass der Landkreis Tirschenreuth in Sachen Hausärzte-Versorgung auf dem richtigen Weg sei, so Landrat Roland Grillmeier.