Restliche Trümmerteile von Tauchboot «Titan» geborgen

Ein riesiges Kongresszentrum in Chicago mit großen Glasfenstern ist zu einem tödlichen Hindernis für fast 1000 Zugvögel geworden. (…)

New York hat fast 23 Kilometer natürliche Strände, allerdings bislang nicht in Manhattan. Das ändert sich nun - etwas verspätet nach (…)

Straßen, die wie Flüsse aussehen: Extremer Regen hat Teile von New York lahmgelegt. Schnell zieht sich das Wasser danach zurück. Doch (…)

Nach Rekordregen wieder Alltag in New York

Straßen, die wie Flüsse aussehen: Extremer Regen legt Teile der US-Metropole New York lahm. Einem Zootier bietet das Unwetter dabei (…)

New York versinkt im Regen

Skurriler Notruf nach US-Kampfjet-Absturz veröffentlicht

«Entschuldigung, was ist passiert?», fragt die Frau in der Notrufzentrale ungläubig. Kein Wunder - die Geschichte, die ihr am Telefon (…)