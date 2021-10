Restaurant der Zukunft: Neuer McDonalds in Hof ab Dezember

Der Rohbau steht – jetzt können die Innen- und Außenbauarbeiten starten. Seit Mitte August laufen in der Wunsiedler Straße in Hof, die Bauarbeiten für ein neues McDonalds-Restaurant. Wie die Pressestelle des Unternehmens auf Anfrage mitteilt, sollen sich die Gäste auf ein „Restaurant der Zukunft“ freuen – mit einem neuen Service- und Küchenkonzept und digitalen Bestellterminals. Außerdem bekommen die Gäste ihre Bestellung bequem an den Tisch geliefert. Das machen Bluetooth Aufsteller möglich, die den jeweiligen Tisch orten. Die Eröffnung ist bereits für Mitte Dezember geplant.

Bewerber oder Interessenten können sich gerne direkt per E-Mail bei unserem Franchise-Nehmer vor Ort, Herrn Hubertus Elster, bewerben: Jobs.mcdelster@gmail.com oder sich telefonisch unter der 0951-917970 0 in der Verwaltung melden.